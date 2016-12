EL AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA REFUERZA LA VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN MATERIA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA · “En los últimos meses hemos cursado hasta 61 sanciones por incumplimiento de las ordenanzas”, ha destacado el concejal Javier Marín, que volvió a realizar un llamamiento a la ciudadanía para colaborar entre todos para lograr una Benalmádena más limpia · La multa media asciende a 300 euros, aunque se han llegado a cursar sanciones de más de 3.000 euros por depositar escombros El concejal de Limpieza, Javier Marín, ha informado que en los últimos meses se han reforzado los mecanismos de vigilancia para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de la vía pública. “En los últimos meses hemos cursado hasta 61 sanciones por incumplimiento de las ordenanzas”, ha destacado el concejal Javier Marín, que volvió a realizar un llamamiento a la ciudadanía para colaborar entre todos para lograr una Benalmádena más limpia. “La mayoría de nuestros vecinos son ciudadanos ejemplares que cumplen con los horarios y normas a la hora de depositar sus residuos: nuestro esfuerzo es por poner freno a la minoría que no respetan la normativa vigente”, ha aclarado. La multa media asciende a 300 euros, aunque se han llegado a cursar sanciones de más de 3.000 euros por depositar escombros. Depositas podas y residuos fuera de horario y en los espacios no habilitados para ello, o no recoger heces caninas de la vía pública han sido otros motivos de sanción. Escrito por Redacción Compártelo | Más... Escribir un comentario